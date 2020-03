O grupo Super Bock, ‘main sponsor’ do Sporting e do FC Porto, estabeleceu uma parceria com a Destilaria Levira, de modo a ajudar o SNS com produtos essenciais nesta luta diária contra o novo coronavírus. Basicamente, esta colaboração vai consistir na transformação de cerveja... em gel desinfetante para as mãos.





"Não foi a única forma de ajudar que encontrámos, mas foi uma delas. Vamos fornecer cerca de 56 mil litros de álcool da produção de cerveja sem álcool que serão transformados em 14 mil litros de álcool para gel de mãos, produto que será oferecido aos Hospitais de São João, Santo António e Pedro Hispano. É com muito orgulho que o fazemos, temos de ajudar aqueles que precisam", afirmou Maria Estarreja, diretora de marketing da Super Bock, ao jornal ‘Sporting’.