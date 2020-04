Supermercados vão estar a meio-gás na Páscoa

Os horários dos supermercados vão sofrer alterações no fim de semana prolongado que se avizinha.





Hoje, sexta-feira Santa, e amanhã estarão a funcionar de acordo com o plano de estado de emergência, mas no domingo de Páscoa muitos estabelecimentos estarão encerrados e outros irão fechar mais cedo, avançou ontem o Negócios.Os supermercados Pingo Doce, do grupo Jerónimo Martins, estão a avisar os clientes que domingo será dia de descanso para todos os trabalhadores. "As lojas estarão encerradas no domingo de Páscoa para que os colaboradores possam passar o dia resguardados com as suas famílias", adiantou fonte oficial daquela cadeia.A mesma medida foi tomada pelos estabelecimentos Aldi, que estarão de portas fechadas. É uma forma de "agradecer o esforço e dedicação a todos os colaboradores", refere a empresa alemã. De igual modo, as 258 lojas que o Lidl tem em Portugal também vão encerrar neste domingo de Páscoa.Outros grupos vão abrir portas mas terão horário reduzido, como é o caso das lojas Auchan que estarão encerradas a partir das 13h00. Já os supermercados Continente optaram por encerrar a partir das 14h00, tal como Mercadona e Intermarché.O Minipreço irá manter-se aberto até às 19h00, embora durante a semana algumas lojas encerrem às 23h00. O El Corte Inglés é o único grupo que não prevê mudança de horários.Esta sexta-feira Santa e amanhã todas as cadeias de supermercados vão manter-se abertas, mas seguindo o horário mais restrito que têm praticado durante o Estado de Emergência. Por exemplo, as lojas Lidl vão continuar a encerrar às 19h00, assim como alguns estabelecimentos do Pingo Doce.