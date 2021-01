Um surfista, de 36 anos, foi este sábado pelas 9h30 encontrado morto pela Polícia Marítima de Leixões, na praia Internacional do Porto.





As autoridades faziam o patrulhamento da orla costeira.O homem estava no areal, vestido com o fato de surf, e a prancha encontrava-se a cerca de 100 metros do corpo.O cadáver foi levado para o Instituto de Medicina Legal.

Segundo a AMN, as causas da morte são ainda desconhecidas e agora o processo será encaminhado para o Ministério Público.