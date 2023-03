Surfistas em risco de afogamento no Guincho resgatados por embarcação salva-vidas

Meios do Instituto de Socorros a Náufragos, Polícia Marítima e bombeiros foram acionados ao final da manhã deste sábado para a zona do Guincho e praia do Abano, devido a dois surfistas em dificuldades no mar e em risco de afogamento.





Segundo fonte da capitania de Cascais, o alerta foi dado pelas 11h45 e levou à mobilização de 18 operacionais para aquela zona costeira do concelho de Cascais.

As vítimas foram localizadas e resgatadas por uma embarcação salva-vidas do Instituto de Socorros a Náufragos e transportadas para a Marina de Cascais, onde o estado de saúde dos dois homens foi avaliado.