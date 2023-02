Susana Torres junta craques da Alta Performance no Altice Arena

É já no dia 18 de fevereiro, um sábado, que Susana Torres promete mostrar como é "Viver em Alta Performance". Depois do sucesso do ano passado, com a participação de 12 mil pessoas, a Mental Coach volta a juntar vários convidados para uma ação que vai durar cinco horas.

Entre eles estão Brendon Burchard, coach da Oprah Winfrey e mentor da própria Susana Torres na área da Alta Performance, considerado o mais respeitado 'high performance coach' do mundo; Gilberto Silva, antigo futebolista internacional brasileiro, campeão do mundo em 2002; Augusto Cury, autor da teoria da Inteligência Multifocal e um dos psiquiatras mais lidos do mundo; e Pedro Chagas Freitas, escritor de vários best sellers, que irá apresentar o seu número de 'stand-up tragedy'.

Segundo a mulher que ficou famosa em Portugal depois da final do Euro'2016, o evento destina-se a "quem quer aprender a passar para o seu próximo nível de desempenho e alcançar resultados extraordinários na sua vida" ou a "quem quer liderar equipas de Alta Performance e aumentar a produtividade, compromisso e resultados da sua equipa".