Tahar deixa mensagem de força após sismo e garante: «Estamos bem»

Tahar El Khalej, antigo defesa de UD Leiria (de 1994 a 1997) e Benfica (entre 1997 e 2000), é natural de Marraquexe e era na cidade marroquina que estava aquando do violento terramoto que esta sexta-feira abalou Marrocos e fez centenas de mortos. Ao nosso jornal, deixou uma mensagem curta a tranquilizar sobre a sua situação: "Estamos bem. Obrigado"Antes, nas redes sociais, já tinha partilhado uma mensagem de força a todos os afetados pela tragédia. "Gostaria de enviar as minhas condolências e apoio a todos os afetados pelo terremoto que atingiu o nosso país. Sentimos a vossa dor e estamos convosco neste momento difícil. Desejo-vos força e paciência para ultrapassar esta provação e reconstruir o que está danificado. Nós, como um só povo, trabalharemos em conjunto para superar este trauma e restaurar a segurança e a estabilidade. Lembrem-se que estamos unidos e vamos superar esta crise e construir um futuro melhor. Os nossos corações estão com todos vocês", escreveu o antigo defesa, no Facebook.