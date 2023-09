Tan constrói casas 'árabes' na Comporta com T2 a 1,8 milhões e T5 a 5,5 milhões

A Tan Investments, promotora de vários empreendimentos em Lisboa, como o Alfama 83, o Janelas Verdes 23-33 ou o Vítor Cordon, vai construir na Comporta um condomínio de luxo cuja arquitetura é inspirada no estilo árabe. Sama é o nome do novo condomínio, um conjunto de apenas 16 villas, que se estende por uma propriedade com uma área total de 86.500 metros quadrados.Com entrega prevista para o primeiro trimestre de 2026 e preços de venda a partir de 1,8 milhões de euros para as nove unidades disponíveis", de acordo com a pesquisa realizada pelo Negócios esse é o valor de um T2 (com 237 metros quadrados) enquanto os T3 (330 metros quadrados) estão à venda por 3,1 milhões. Já o T5 (438 metros quadrados) tem o preço fixado em 5,5 milhões de euros.