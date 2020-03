TAP confirma que piloto que fez voo entre Madrid e Porto está infetado com o novo coronavírus

A TAP confirmou, esta quarta-feira, que um comandante que fez um voo entre Madrid e Porto, no dia 10 de março, está infetado com o novo coronavírus. Segundo o Observador, o piloto trabalha na subsidiária White Airways e "está com um estado de saúde estável".

A transportadora garantiu também que não existe risco de contágio com os passageiros visto que o sistema de ventilação do cockpit é independente do resto da cabina.

O co-piloto e a chefe de cabina foram colocados em isolamento e o avião, um ATR 72, foi submetido a todos os procedimentos de higienização e desinfeção previstos nos planos de contingência da empresa.



Portugal confirmou, esta quarta-feira, 59 novos casos positivos de Covid-19.