TAP é quem mais paga pelas obrigações depois de Sporting e FC Porto

O 'Expresso' escreve esta sexta-feira que a TAP lidera o pagamento e retorno dos investidores de obrigações em Portugal, apenas ultrapassada pelas SAD do FC Porto e do Sporting."Tirando estas duas sociedades desportivas, a empresa que maior custo tem com o financiamento das obrigações no país é a TAP: 5,16%, só atrás da SAD do FC Porto (5,36%) e do Sporting (5,25%)", pode ler-se no semanário.