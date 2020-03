TAP liga Porto e Cabo Verde a partir de junho

O Porto vai passar a ter um voo direto para a Ilha do Sal, em Cabo Verde, a partir de 20 de junho. Esta ligação aérea vai ser assegurada pela TAP uma vez por semana, com partida aos sábados e regresso aos domingos.

A transportadora informou que os voos partem do aeroporto Francisco Sá Carneiro às 22:25, com chegada à ilha cabo-verdiana às 00:55. No sentido inverso, o voo parte do Sal no dia seguinte, às 01:45, com chegada à Invicta às 07:55 (horas locais).

Numa nota de imprensa divulgada esta segunda-feira, 2 de março, a companhia liderada por Antonoaldo Neves sublinhou que os bilhetes estão disponíveis a partir de 170 euros (preço de ida com taxas incluídas) e podem ser adquiridos a partir de 23.500 milhas para os clientes nesse programa.

A partir de Lisboa, onde tem o "hub", a TAP voa para vários destinos cabo-verdianos, como Praia, Boavista e São Vicente. Com uma frota de 106 aeronaves, a rede da companhia aérea cobre um total de 90 destinos em 36 países em todo o mundo, operando uma média de 3.000 voos por semana.

Como o Negócios noticiou na semana passada, a Lufthansa está a negociar com David Neeleman a compra da posição na TAP através da Atlantic Gateway. A transportadora alemã encontra-se neste processo de aquisição em parceria com a americana United Airlines. Ambas fazem parte da Star Alliance, tal como a empresa portuguesa.





Em 2019, a transportadora aérea registou prejuízos de 105,6 milhões de euros, ligeiramente abaixo dos 118 milhões de euros registados no período homólogo, justificando este nível de prejuízos com o elevado investimento que fez durante o ano passado.