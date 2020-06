TAP vai ser nacionalizada por falta de acordo com os privados, avança o Expresso

A TAP vai ser nacionalizada devido à falta de acordo entre o Estado e os acionistas privados em torno do empréstimo de 1,2 mil milhões de euros, avança o jornal Expresso.





aprovação do empréstimo do Estado à companhia aérea, o que levou à rutura com o Governo, informa o semanário.



O diploma de nacionalização vai seguir para a Presidência do Conselho de Ministros.



Ouvido no parlamento, no dia 23 de junho, o presidente executivo da TAP, Antonoaldo Neves, admitiu ser "óbvio" que a TAP não tem condições para pagar o empréstimo que vai receber de até 1.200 milhões de euros. Em causa está um empréstimo estatal que pode ir até 1.200 milhões de euros à TAP, aprovado pela Comissão Europeia, mas com a condição de que a transportadora devolva o valor injetado em seis meses ou apresente um plano de restruturação da empresa. Antonoaldo Neves adiantou ainda que a intenção da TAP é de apresentar aquele plano dentro de três meses.

A administração da Atlantic Gateway inviabilizou a