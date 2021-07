A Ephemeral Tattoo, que desenvolveu uma tinta de tatuagens que desaparece em cerca de um ano, arrecadou 20 milhões de dólares numa ronda de financiamento que ocorreu apenas quatro meses após a abertura de seu primeiro estúdio em Williamsburg, Nova Iorque.





A ronda de financiamento foi liderada pela Anthos Capital e aconteceu depois da Ephemeral ficar famosa no TikTok entre aqueles que não se querem comprometer com uma tatuagem permanente. Em comunicado de imprensa, a empresa diz que as marcações duplicaram a cada mês desde a inauguração. Agora, há uma lista de espera de sete a oito meses. Leia o artigo na íntegra na Must