Taxa de desemprego arrancou ano a subir para 7,2%

O Instituto Nacional de Estatística estima que a taxa de desemprego em Portugal agravou-se para 7,2%, um aumento de 4 décimas face ao registado em dezembro, devido ao aumento da população desempregada em 4,2% e redução de população empregada em 1,7%.





Os dados ainda provisórios relativos a janeiro apontam para uma taxa de desemprego entre os mais jovens foi estimada em 24,6%, numa subida de 0,9 pontos face a dezembro.Estes dados preliminares apontam para um recuo de 1,7% na população empregada em janeiro, o que implica uma redução de 79 mil empregos face ao mês anterior, e de 3,5% ou de 170 mil empregos face a período homólogo.Já a população desempregada, estimada em 362 mil pessoas, aumentou 4,2% face ao mês anterior e 2,7% em relação ao mesmo período de 2020.O INE estima que a subutilização do trabalho, que agrega as situações de desemprego, subemprego de trabalhadores a tempo parcrial, inativos à procura de emprego mas não disponíveis para traabalhar ou que não procuram emprego, tenha abrangido em janeiro 748 mil pessoas, num aumento de 1,9% face a desemprego e de 11,8% em termos homólogos.Os dados do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), administrativos, também já apontavam para um agravamento da situação do mercado de trabalho no arranque do ano, com mais 20 mil inscritos nos centros de emprego em apenas um mês.O INE arrancou no início do ano com uma nova série do inquérito ao emprego, que altera a idade de referência da população ativa (para 16 aos 89 anos), reforça a dimensão da amostra, deixa de considerar as atividades de pesca a agricultura para consumo próprio como empregos e reformula o questionário, como aqui se explica.Este facto acentua a natureza provisória da informação relativa a janeiro.