Taxa de desemprego estabiliza nos 6,5% em outubro e terá subido para 6,7% em novembro

A taxa de desemprego estabilizou nos 6,5% em outubro, após ter subido para esse nível em setembro. Os dados sobre o desempenho do mercado de trabalho foram divulgados esta quarta-feira, 8 de janeiro, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).





A estimativa provisória, a qual terá de ser confirmada no próximo destaque das estimativas mensais de emprego e desemprego, para novembro aponta para uma subida de duas décimas para os 6,7%. Este é o valor mais elevado desde novembro de 2018 (6,7%)."Em outubro de 2019, a taxa de desemprego situou-se em 6,5%, mantendo-se inalterada em relação à do mês anterior e à de três meses antes, tendo diminuído 0,1 pontos percentuais (p.p.) relativamente ao valor do mesmo mês de 2018", explica o INE, referindo que entre setembro e outubro "a população desempregada diminuiu 2,7 mil pessoas (0,8%) e a população empregada diminuiu 3,2 mil pessoas (0,1%)".Os dados do emprego, que são ajustados de sazonalidade, mostram que uma tendência de subida ligeira da taxa de desemprego desde agosto, mês em que atingiu os 6,4%. No entanto, estes valores continuam a ser os mais baixos desde 2008, ano em que o gabinete de estatísticas começou a estimar o desemprego mensal.Em termos trimestrais, o último valor para o desemprego divulgado é para o terceiro trimestre e apontava para uma taxa de 6,1%, a percentagem mais baixa desde 2003 Entre os mais jovens, a taxa de desemprego terá subido para os 19% em novembro, após ter descido para 17,9% em outubro. Havia 68,2 mil jovens desempregados em outubro e 72 mil em novembro, segundo os dados do gabinete de estatísticas.A taxa de desemprego dos adultos foi estimada em 5,6% em outubro e 5,7% em novembro. Dos 275,4 mil adultos desempregados em Portugal, 192,3 mil são mulheres e 155,1 mil são homens.A meta do Governo para a taxa de desemprego, que foi atualizada na proposta do Orçamento do Estado para 2020, é de 6,4% em 2019 e de 6,1% em 2020.Os dados definitivos para novembro e provisórios para dezembro deverão ser publicados a 29 de janeiro.