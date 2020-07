Táxis e TVDE podem instalar barreiras protetoras até ao fim do ano

Foi prolongado até 31 de dezembro o prazo para que táxis e veículos descaracterizados a partir de plataforma eletrónica (TVDE) possam instalar, de forma simplificada, barreiras de proteção entre condutores e passageiros.





De acordo com uma deliberação do Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) publicada esta quinta-feira em Diário da República, a prorrogação do prazo tem "em consideração o objetivo superior de assegurar a proteção daqueles profissionais dos riscos inerentes à transmissão do COVID-19".A medida de carácter excecional foi adotada pelo IMT em abril, e vigorou até 30 de junho, tendo sido agora prolongada. Na prática, os táxis e plataformas de transporte de passageiros como a Uber ou a Bolt, deixam de precisar da aprovação do IMT e de averbamento no Certificado de Matrícula para proceder à instalação das barreiras protetoras.De acordo com a primeira deliberação, os separadores devem ser de material transparente e incolor, podendo ser de plástico ou de material equivalente, rígido ou flexível, de fixação permanente ou amovível. A sua instalação deve assegurar a possibilidade de comunicação entre o condutor e os passageiros transportados no banco de trás.