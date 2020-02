Táxis passam a poder deduzir IVA na gasolina

Os empresários do setor dos táxis vão poder deduzir o IVA na gasolina a partir de 1 de março, equiparando os veículos com motores a gasolina aos automóveis a gasóleo, revelou esta terça-feira a Associação Automóvel de Portugal (ACAP).





A medida foi aprovada no debate na especialidade do Orçamento do Estado para 2020 por proposta de um partido da oposição, precisou o secretário-geral da ACAP, Helder Pedro.Apesar de considerar a medida insuficiente, a ACAP assinala que é um "primeiro passo" no sentido do final da discriminação negativa da gasolina face ao gasóleo.Helder Pedro precisou que a dedução do IVA na gasolina se aplica aos veículos de serviço público de transporte, excluindo as operadoras de transporte de passageiros a partir de plataforma eletrónica (TVDE), como a Uber.A ACAP propõe que a discriminação da gasolina face ao diesel seja eliminada para todas as empresas, pelo que considera a medida aprovada "insuficiente", mas reconhece ser um "pequeno primeiro passo".