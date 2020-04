Telescola avança na RTP para alunos até ao 9.º ano: aulas logo após as férias da Páscoa

A RTP vai transmitir aulas para alunos até ao 9.º ano no terceiro período. A informação é avançada no site oficial da estação pública.





"Trata-se de uma parceria da RTP com o Governo que ficou acordada ontem à noite entre o ministro da Educação e o Conselho de Administração da TV pública.As aulas vão ser transmitidas na RTP Memória, um dos canais da RTP disponível na TDT e na TV Cabo. Os pormenores do projeto estão ainda a ser ultimados mas é já certo que vai avançar no arranque do terceiro trimestre, logo após as férias da Páscoa", pode ler-se.