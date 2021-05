O teletrabalho vai manter-se obrigatório por mais duas semanas para todas as funções compatíveis por mais duas semanas, ou seja, até pelo menos dia 13 de junho.





"

Leia a notícia completa no Jornal de Negócios

Remetemos para o que foi dito – as regras em vigor são prorrogadas por mais duas semanas", respondeu ao Jornal de Negócios fonte oficial do Ministério do Trabalho.