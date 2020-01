Tempo quente em vésperas de passagem de ano deixa Madeira sob aviso amarelo

A ilha da Madeira está esta segunda-feira sob aviso amarelo devido ao tempo quente.





O alerta para tempo quente entrou em vigor às 12h00 deste domingo e estende-se até às 21h00 desta segunda-feira.A ilha foi assolada por diversos focos de incêndio este domingo. Várias corporações de bombeiros da Madeira estiveram envolvidas no combate às chamas que deflagraram este domingo em vários pontos da ilha.Elementos dos Bombeiros da Calheta, da Ribeira Brava e Ponta do Sol, de Câmara de Lobos (zona oeste da Madeira), de Santana (norte) e de Santa Cruz (zona leste) combateram fogos durante o dia, sobretudo em áreas de floresta e mato.Na Calheta, uma queimada não autorizada ficou descontrolada e propagou-se a uma casa devoluta, situação que motivou a intervenção das autoridades policiais, que identificaram o responsável pelo fogo.O aviso amarelo do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para tempo quente na costa sul da ilha da Madeira.As autoridades alertam para a "persistência de valores elevados da temperatura máxima", podendo ultrapassar os 25 graus.