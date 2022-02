Terminais de pagamento multibanco estão novamente com perturbações

Metade da rede dos terminais de pagamento multibanco, geridos pela SIBS, está este sábado a apresentar constrangimentos depois da rede ter estado em baixo ao final da tarde esta sexta-feira.



"A SIBS confirma a existência de constrangimentos técnicos nos TPA (compras) impactando aproximadamente 50% da Rede. A equipa técnica está a intervir por forma a ultrapassar a situação com a maior brevidade possível", pode ler-se no comunicado enviado este sábado às redações.



A empresa revela ainda que as caixas de multibanco estão a "funcionar com normalidade". As causas para a instabilidade da rede TPA (Terminal Pagamento Automático) ainda estão a ser apuradas.



Apagão de sexta-feira

Esta sexta-feira vários internautas partilharam o problema nas redes sociais, lamentando não conseguir realizar pagamentos em vários super e hipermercados, assim como outras superfícies comerciais.