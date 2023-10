Terramoto na Web Summit preocupa Costa e Moedas

O primeiro-ministro e a Câmara Municipal de Lisboa estão preocupados com o destino da Web Summit e António Costa já pediu mesmo que se pense em alternativas, sabe o Negócios . Os israelitas "mataram" a cimeira, resume uma fonte política conhecedora do processo.A feira tecnológica tem estado envolta em polémica depois de declarações de Paddy Cosgrave sobre o conflito entre Israel e o Hamas que levaram alguns dos gigantes do setor a cancelarem as suas participações no evento. "Crimes de guerra são crimes de guerra mesmo quando são cometidos por aliados e devem ser denunciados por aquilo que são", escreveu o agora ex-CEO na rede social X (ex-Twitter).