Tesla acelera para o Top 10: as marcas de automóveis preferidas dos portugueses em 2023

No ano passado as matrículas de ligeiros de passageiros em Portugal ficaram a curta margem da fasquia das 200 mil unidades, tendo aumentado 26,9%, para 199.263 veículos, escreve o. A Peugeot somou o terceiro ano consecutivo como líder do mercado português ao entregar 20.698 viaturas, uma subida de 22,9% face a 2022. A 'marca do leão' superou a rival Renault que fechou o ano com 16.100 unidades, mais 25% do que no ano anterior.Leia o artigo na íntegra no Negócios