Tesla faz quarta alteração de preços nos modelos 3 e Y este ano

A Tesla alterou pela quarta vez este ano os preços de uma versão do Model 3 e do Model Y nos Estados Unidos, de acordo com uma consulta da Reuters no site da marca de automóveis elétricos liderada por Elon Musk.No caso do primeiro modelo, o corte foi de 500 dólares na versão com tração atrás, o carro mais barato vendido pela Tesla, passando o preço a ser de 42.990 dólares. No caso do Model Y, o preço subiu em mil dólares na versão "performance", chegando aos 58.990 dólares.A somar a estas alterações, ambos os veículos passam a ser elegíveis para um incentivo federal para a compra de carros elétricos, no valor de 7.500 dólares.Apesar das mudanças recentes, a versão performance do Modelo Y, que tem uma velocidade máxima mais elevada e uma suspensão mais baixa do que a sua versão "standard", ainda é 16% mais barata nos Estados Unidos face aos preços de janeiro. Já o Modelo 3 nesta versão é 9% mais barato.Em janeiro, a marca norte-americana liderada por Elon Musk tinha anunciado cortes nos preços de todos os seus veículos e em todos os mercados onde se encontra presente. Desde essa altura, a Tesla tem estado a reajustar os preços "online" com uma cadência que não é normal na indústria automóvel, onde os preços são muitas vezes os definidos aquando a saída do carro da fábrica.O CEO da Tesla, Elon Musk, revelou no mês passado que as compras de veículos, após a primeira ronda de cortes nos preços, tinham quase duplicado face à produção da marca em janeiro. Musk explicou ainda que a forte procura tinha levado a um primeiro aumento de preços do Modelo Y e que a Tesla vai estar focada nos preços como forma de direcionar a procura.Após a mudança de preços ter entrado em vigor a Tesla valoriza 1,52% paradólares.