Tesla mais do que duplica lucros para 12.556 milhões de dólares

A Tesla fechou o ano passado com lucros de 12.556 milhões de dólares (11.544 milhões de euros ao câmbio atual), mais 128% do que os 5.519 milhões de dólares registados em 2021, anunciou esta quarta-feira a fabricante de automóveis elétricos.A faturação cresceu 51%, para os 81.462 milhões de dólares (74.897 milhões de euros), enquanto o EBITDA ajustado avançou 65%, para 19.186 milhões de dólares. A margem EBITDA melhorou em 1,96 pontos percentuais, para 23,6%.No último trimestre de 2022, a empresa liderada por Elon Musk registou receitas de 24.318 milhões de dólares, uma subida homóloga de 37%. Já os lucros trimestrais cresceram 59%, para 3.687 milhões de dólares. Quer as receitas quer os resultados líquidos superaram as estimativas dos analistas.Para este ano, a Tesla espera produzir cerca de 1,8 milhões de veículos globalmente, o que representaria uma subida de 38,5% face aos 1,3 milhões de automóveis produzidos no ano passado.