Um Tesla Model 3 sofreu um acidente no norte da Grécia enquanto circulava com o sistema Autopilot ligado. Este terá sido o primeiro acidente de um Model 3 fora dos Estados Unidos e aconteceu na noite da última sexta-feira, dia 25.

Ao volante deste Tesla seguia um condutor bem conhecido entre os "adeptos" da marca de Elon Musk. Falamos de You You Xue, que ainda recentemente passou por Portugal e visitou Fátima e Vila Nova de Gaia (ver abaixo). Xue, que se considera um viajante, já fez 39 mil quilómetros no seu Model 3 em seis meses e já o levou a 25 países. Esta viagem pela Grécia era só mais uma, mas não acabou bem.

Este condutor garante que seguia com o Autopilot ligado e a uma velocidade de 120 km/h, o limite para aquele troço, quando de repente o Model 3 "guinou" para a direita, em direcção a uma saída da auto-estrada por livre vontade.

Xue, que confessa que circulava com uma mão no volante mas que na altura não ia totalmente atento à estrada, admitiu que ainda tentou corrigir a trajectória mas que não conseguiu impedir que a dianteira do lado esquerdo embatesse contra a barreira de protecção.

"A minha velocidade máxima do Autopilot estava definida para aproximadamente 120 km/h, o limite de velocidade para esta auto-estrada. A auto-estrada estava bem marcada, em boas condições e bem iluminada. A estrada estava seca e não havia trânsito à minha volta. A auto-estrada tem duas faixas em cada direcção, separadas por uma barreira de betão. A estrada na direcção em que seguia dividiu-se numa bifurcação, com a faixa da direita #2 a transformar-se numa saída e com a faixa da esquerda #1 a continuar em frente. Eu seguia na faixa #1", escreveu Xue na sua página de Facebook, que garante que até esta saída o Model 3 não mostrou "nenhum sinal de dificuldade em seguir a estrada até esta bifurcação", onde o sistema Autopilot se terá baralhado.

"Não fiquei ferido na colisão e não precisei de cuidados médicos. Estava a usar o meu cinto de segurança antes e durante a colisão. Nenhum dos airbags disparou", acrescentou, depois de reconhecer que este acidente resultou em "danos severos" na "zona dianteira do lado esquerdo, junto à roda".

Olhando para a galeria de imagens acima os danos são mais do que óbvios, sendo que ainda não se sabe ao certo o que aconteceu. Entretanto já foi publicado um vídeo do local onde tudo se passou (ver abaixo) e a Tesla já reagiu, através de uma declaração à publicação "Electrek". "A Tesla não tem presença na Europa oriental e não há conectividade ou serviço disponível para os nossos veículos lá", pode ler-se. "Embora ainda não tenhamos conseguido recuperar dados do veículo, dado que o acidente ocorreu numa área sem suporte, a Tesla sempre foi clara que o motorista deve permanecer responsável pelo carro em todos os momentos quando usa o Autopilot. Lamentamos ouvir que este acidente ocorreu, mas estamos contentes por o You You estar bem".

You You Xue já adiantou que foi contactado pelo serviço de clientes da Tesla e que lhe disseram que o carro podia ser diagnosticado no centro da Tesla na Alemanha.



Autor: Aquela Máquina