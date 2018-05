O Tesla Model S apresenta um volume de carga razoável e até já há uma empresa eslovena que o transforma numa espécie de veículos de campismo, montando uma cama na zona da bagageira e dos bancos traseiros. Mas se mesmo assim não for suficiente para si a RemetzCar tem a solução.

É que esta empresa holandesa deu vida ao sonho do designer Niels van Roij e construiu um Tesla Model S versão carrinha, um modelo encomendado pelo coleccionador holandês Floris de Raadt.

"A ideia foi transformar o meu Tesla Model S numa elegante e dinâmica Shooting Brake, em vez de criar um carro com o máximo de espaço de carga disponível", admitiu de Raadt. "Niels van Roij Design desenvolveu várias opções para a conversão focando-se no design premium combinado com um custo de conversão limitado", acrescentou.

A estrutura da berlina criada por Elon Musk foi mantida intacta mas foi criado um novo desenho traseiro com um ligeiro "spoiler" que ajuda a prolongar a linha do tejadilho e a criar uma imagem mais dinâmica. A escova do vidro foi arrumada debaixo da luz de travão para não interferir com o desenho criado por Niels van Roij.

A carroçaria foi pintada de verde e o interior forrado a pele clara. Mas aquilo que mais se destaca são os vários apontamentos cromados no portão traseiro, nas molduras das janelas e especialmente no contorno do tejadilho panorâmico.

Ninguém tem dúvidas em afirmar que o resultado final é fantástico e parece algo saído da linha de montagem da própria Tesla. Mas trata-se de um modelo exclusivo e feito à medida de um cliente. Ainda assim, saiba que a RemetzCar está a planear construir mais 19 unidades…





Autor: Aquela Máquina