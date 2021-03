Teste à Covid-19 em 20 segundos aprovado no Reino Unido

O regulador britânico deu luz verde à comercialização de um teste à covid-19 que dá o resultado em 20 segundos e é direcionado para locais com afluência de muitas pessoas.

O anúncio foi feito pela distribuidora do aparelho do teste Virolens, que é fabricado pelas start-ups iAbra e TT Electronics e tem como alvo os aeroportos, eventos desportivos, escritórios, escolas, teatros e empresas com muitos trabalhadores. O sistema está já em teste piloto no aeroporto de Heathrow.

Os testes de resultados rápidos são um dos fatores chave do plano de desconfinamento de Boris Johnson no Reino Unido, embora a sua fiabilidade tenha sido posta em causa por vários especialistas.

Como explica a companhia no seu site, o teste Virolens é efetuado com recurso à saliva do utilizador e através de um equipamento que no espaço de 20 segundos dá o resultado do teste. Segundo a mesma fonte, apresenta uma taxa de precisão bem superior a 90% e tem como vantagem a possibilidade de efetuar uma "testagem em massa, com centenas de testes por dia".

A taxa de falsos negativos é inferior a 2% e de falsos positivos de apenas 0,3%, segundo os dados revelados pela empesa.

A Histate, que distribui o dispositivo do teste, anunciou que o vai lançar imediatamente no mercado depois de ter recebido a autorização do regulador MHRA.