Teste positivo à Covid-19 de António Lobo Xavier deixa Von der Leyen em isolamento

A Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, está em isolamento depois de ter sido informada do teste positivo à Covid-19 de António Lobo Xavier. O advogado e conselheiro de Estado esteve presente numa reunião do Conselho de Estado, onde Marceblo Rebelo de Sousa e Ursula von der Leyen estiveram presentes.





I’ve been informed that I participated in a meeting last Tuesday attended by a person who yesterday tested positive for COVID-19. In accordance with regulations in force, I’m therefore self-isolating until tomorrow morning. I’ve tested negative on Thursday & am tested again today