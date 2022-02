Testemunhos de Kiev: «Agora não sinto nada, chorei durante cinco horas. Só queremos estar em paz no nosso país»

Sasha Kolomiiets está longe do centro de Kiev e atende-nos com os olhos vermelhos e inchados. Está a chorar desde as cinco da manhã, hora em que começaram a ouvir-se bombardeamentos por toda a cidade. Sasha tem 26 anos e está com a avó, a mãe e a irmã de cinco anos. São 15h e a cidade está cinzenta, mostra-nos a vista da janela, que entretanto foi reforçada da maneira possível. "Todos os meus amigos me mandaram mensagens à mesma hora, a dizer a mesma coisa, todos ouvimos bombardeamentos pelas 5h." Junto com a família, Sasha ia fugir para a casa de família fora de Kiev, "mas percebemos que a zona está cheia de militares e aviões russos." Leia o artigo completo na 'Máxima'.