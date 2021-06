'The Famous Grouse' lança campanha de olho no Euro'2020

Está quase a chegar o Euro'2020 e sucedem-se as campanhas de ativação tendo em vista o principal torneio de futebol europeu, que arranca dentro de pouco mais de duas semanas.





A 'The Famous Grouse' não quis ficar fora de jogo e lança para o mercado nacional uma campanha de olho nos jogos da Seleção Nacional, no qual está incluído o lançamento de uma edição especial alusiva ao evento - com um rótulo especial, com o nome 'The Famous Portugal' -, mas também uma série de vídeos divertidos com o humorista Hugo Sousa, nos quais este tentará prever os resultados dos jogos lusos. Além destas duas ativações, a marca irá igualmente lançar nos supermercados packs promocionais que incluem a garrafa de whisky e um copo de oferta.As previsões serão lançadas alguns dias antes de cada um dos jogos da Seleção, a começar já a 12 de junho, com o lançamento do palpite para o Portugal-Hungria. O duelo com a Alemanha terá a sua previsão partilhada a 16, ao passo que o jogo com a França será publicado a 20."Sabemos que o consumidor de whisky tem uma grande afinidade com o futebol, sendo o momento de visionamento dos jogos uma altura de lazer, descontração e convívio. Acreditamos que a categoria de whisky tem uma ligação natural com o mesmo, oferecendo até uma proposta mais qualitativa e indulgente versus outras alternativas de bebidas. É com esta premissa que temos investido nesta associação, sendo The Famous Grouse a única marca de whisky a fazer investimentos junto do desporto-rei. Embora não esteja associada ao evento de forma oficial, The Famous Grouse pretende com esta campanha convidar os portugueses a recompensarem-se, celebrando os jogos de Portugal de uma forma mais especial, ao sabor de um bom whisky", justifica Guilherme Alves, Group Brand Manager de The Famous Grouse em Portugal.