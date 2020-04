“The Living Room Cup”: a iniciativa da Nike que quer por toda a gente a mexer... em casa

O ano de 2020 ficará certamente marcado pelo surgimento do novo coronavírus e como a pandemia mundial influenciou a rotina de milhões de pessoas um pouco por todo o Mundo. Os desportistas não foram exceção.





"The Living Room Cup" é a mais recente iniciativa da Nike que coloca os vários atletas profissionais associados à marca em constante 'competição'. Com um espírito competitivo, mas também descontraído, vários atletas irão lançar desafios semanalmente. O objetivo é simples: tentar bater recordes.O primeiro desportista a lançar um desafio foi, que através da sua conta oficial do Instagram desafiou os seguidores a bater a sua marca de 142 abdominais em 45 segundos.Uma campanha que se tornou viral e que já levou vários jogadores associados à marca a completarem o desafio., defesa-central do Benfica, e, médio da Juventus, foram alguns desses exemplos. Contudo, os atletas não estão sozinhos nesta ação. Qualquer utilizador tem a possibilidade de participar e até partilhar os resultados nos seus perfis do Instagram, usando as hashtags #playinside e #thelivingroomcup.