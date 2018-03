Continuar a ler

Primeira ministra britânica diz ser "intolerável" que um cidadão britânico seja morto no seu país.



May diz ainda que vai suspender todas as conversações de alto nível previstas com o governo de Vladimir Putin, que insiste em negar o envolvimento da Rússia no caso.



Skripal chegou ao Reino Unido em 2020, depois de cumprir parte da pena de 13 anos a que havia sido condenado na Rússia por passar segredos para o Ocidente. Foi-lhe atribuída a cidadania britânica e vivia em Inglaterra com a família. Na semana passada, ele e a filha foram atacados com um químico que se apurou ser um agente nervoso de origem russa. Está no hospital, em condição crítica, tal como a filha. Um agente da polícia que foi a primeira pessoa a assistir os feridos - encontrados inconscientes na via pública, também está internado com ferimentos graves.



Esperadas retaliações do lado russo



Depois de a Rússia ter, na manhã desta quarta-feira, exigido provas do seu envolvimento no envenenamento de Kripal, voltando o governo a clamar não ter nada a ver com o assunto, é de esperar que Moscovo responda ao anúncio da expulsão de diplomatas com uma medida semelhante aplicada ao pessoal que representa o Reino Unido na Rússia.



O governo do Reino Unido anunciou esta quarta-feira que vai ordenar a expulsão de 23 diplomatas do País, na sequência do envenenamento do espião Serguei Skripal.A primeira-ministra Theresa May diz que não restam dúvidas de que a Rússia está por detrás do envenenamento do antigo espião russo, condenado por passar informação para o ocidente e da sua filha em Salisbury, que deixou pai, filha e um polícia com ferimentos muito graves.