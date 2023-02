Tirar líquidos e aparelhos eletrónicos nos aeroportos? Em Espanha acaba para o ano

A partir do próximo ano, os passageiros dos aeroportos de Espanha vão deixar de ter que tirar os líquidos ou exibir os aparelhos eletrónicos da bagagem de mão nos controlos de segurança graças à tecnologia.De acordo com a imprensa espanhola, a entidade gestora aeroportuária espanhola, a Aena, prevê implementar novos scanners com raios-X que geram uma imagem tridimensional que irão facilitar a inspeção das malas sem que seja necessário abri-las, dispensando-se assim procedimentos como o de colocar os líquidos num saco de plástico ou retirar os portáteis para um tabuleiro separado. Leia a notícia na íntegra no Negócios