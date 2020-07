Tom Hanks sobre a Covid-19: «Os meus ossos pareciam bolachas»

Tom Hanks, que foi uma das primeiras celebridades a ser diagnosticada com coronavírus, falou da terrível experiência durante o "The Late Show", com Stephen Colbert.

O ator, de 64 anos, estava na Austrália no início de março quando se começou a sentir mal. Foi imediatamente testado e acusou positivo para a covid-19, tal como a mulher, a atriz Rita Wilson.

Hanks garante que nem ele nem a mulher "tinham ideia de como isto podia ter acontecido ou onde podia ter acontecido" e adiantou que os dois tiveram sintomas muito diferentes. "Ela tinha dores de cabeça, febre mais alta do que eu e náuseas horríveis", começou por dizer, esclarecendo que Rita Wilson ainda perdeu o paladar e o olfato.



Mas o mais afectado foi mesmo o ator norte-americano, que tinha dificuldades até para se manter sentado: "Os meus passos pareciam ser feitos de bolachas. Sempre que me mexia, parecia que alguma coisa se estava a partir", confessou, antes de dizer que sentiram sempre cansados e com dores no corpo.

Recorde-se que o ator se mostrou recuperado cerca de um mês depois do diagnóstico, no Saturday Night Live", que apresentou a partir da sua própria casa. Desde então tem vindo a alertar para a necessidade do uso de máscara, que considera ser o "mínimo" que se pode fazer para proteger os outros, e do cumprimento de todas as medidas de prevenção.