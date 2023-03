Topless vai passar a ser permitido nas piscinas municipais de Berlim

As mulheres vão passar a poder fazer topless nas piscinas municipais de Berlim, após as novas regras impostas pelo Berliner Bäderbetriebe, que é responsável pela administração dos espaços.As regras mudaram na sequência de uma denúncia de uma mulher, depois de não a terem deixado nadar em topless numa piscina pública da capital alemã, de acordo com o 'The Washington Post'. A senhora, cuja identidade não é revelada, reivindicou o direito de as mulheres nadarem sem nada a cobrir o peito junto do Senado de Berlim para a Justiça, Diversidade e Antidiscriminação.A mesma publicação recorda que, no passado, as mulheres que mostravam os seios numa piscina eram convidadas a tapar-se e, por vezes, eram mesmo expulsas do espaço.