Trabalhadores do Bingo do Belenenses em protesto junto ao Parlamento

Num sinal de que não desistem de fazer ouvir a sua voz, os trabalhadores do Bingo do Belenenses fizeram quinta-feira uma nova manifestação em frente à Assembleia da República.



Comunicado





Aos Trabalhadores da Sala de Jogo do Bingo "Os Belenenses"A Números Combinados Lda (NC), em Maio de 2019, concorreu, em Agrupamento, com o Clube de Futebol "Os Belenenses", à Concessão de Jogo da Sala de Bingo "Os Belenenses". Por diversas razões, inerentes ao cumprimento de todos os procedimentos concursais, só em Janeiro de 2020 é que o Agrupamento NC-CFB foi confirmado como entidade a quem fora atribuída a Concessão de Jogo do Bingo, sendo notificado, para apresentar uma garantia bancária, constituir-se em Consórcio Externo e assinar o Contrato de Concessão de Jogo – o que deveria suceder em 26 de Maio de 2020.Verificou-se pois, que o Agrupamento NC-CFB foi notificado para a assinatura do contrato de Concessão de Jogo, já em plena época de alastramento do surto de Covid 19 e com as salas de Bingo localizadas em Lisboa encerradas por decisão governamental (como medida de controle e prevenção dos efeitos da pandemia).Ainda assim, a NC prestou, em nome do Agrupamento, a exigida garantia bancária, no valor de 117.500,00€, mas, face às expectativas, cada vez mais negativas e muito críticas, em relação à evolução grave e ao prolongamento previsível no tempo da pandemia, após reflexão, decidiu desistir e apresentou uma providência cautelar, no sentido da não execução da garantia bancária entretanto prestada, já que o prazo para celebração do Contrato de Concessão, contado a partir da data da adjudicação, havia sido ultrapassado.Foi então a NC pressionada pelo CFB para não desistir do Consórcio e da Concessão do jogo da Sala "Os Belenenses", tendo por base uma informação sobre o montante dos "apoios à manutenção do emprego" ao abrigo do regime de "Lay off Simplificado, que o CFB já estaria a receber e que fazia minorar, muito significativamente, o risco associado à assinatura do mesmo, num contexto de previsível futura grande e prolongada dificuldade na exploração da Sala e de provável continuação de exigência de fortes restrições no funcionamento da mesma.Foi ainda a NC então informada pelo CFB, dos termos de uma negociação em curso para reduzir o montante da renda a pagar ao Senhorio no âmbito do contrato de arrendamento da Sala, durante um período alargado e enquanto não existissem condições para a obtenção de resultados positivos de exploração da Concessão.Nessa conjuntura, de contínua grande pressão pelo CFB e já no último momento possível, assumindo como certas as informações sobre os custos laborais máximos previsíveis e sobre o montante descontado da renda da Sala, enquanto se verificassem os constrangimentos decorrentes da pandemia, decidiu a NC assinar o Contrato de Consórcio Externo que lhe fora proposto e o Contrato de Concessão de Jogo do Bingo para a Sala "Os Belenenses", o que sucedeu em 1 de Junho de 2020.Ora, após diversas dificuldades superadas, a Sala "Os Belenenses" veio finalmente a abrir a 14 de Agosto de 2020 e, desde essa data e até aos dias de hoje, nunca foi possível a mesma Sala funcionar normalmente, sem limitações de espaço, restrições de horários ou exigências do cumprimento de procedimentos de afastamento social, limpeza e higienização – situação, que, apesar de tudo, havia sido ponderada aquando da celebração do Contrato de Concessão.O que não foi de todo previsto, atenta a informação em tempo prestada pelo CFB, é que, de 14 de Agosto de 2020 e até 15 de Janeiro de 2021, o CFB, em nome do Consórcio NC-CFB, só tenha recebido os apoios devidos pela Segurança Social, relativos à 2ª quinzena de Agosto (apoio esse entretanto estornado em Março de 2021, pelos Serviços da Segurança Social) e ao mês de Outubro de 2020 (com manifesta grande probabilidade de ser também estornado, pelos mesmos Serviços, durante o mês de Abril de 2021), e desde então, pese embora todo o apoio da NC para a tentativa de resolução da situação, não foi o CFB capaz de esclarecer ou resolver os impedimentos pendentes que inviabilizam o reembolso dos referidos apoios, impedimentos esses associados a "divergências com a AT".Ou seja, não só o CFB não esclareceu e ultrapassou o motivo que o impede de beneficiar do "Apoio à Retoma Progressiva da Actividade", como ainda viu ser estornado o valor que havia sido recebido por conta, referente ao mês de Agosto de 2020.Nesse contexto, o investimento inicialmente previsto pela NC para um ano de Concessão, ainda que em plena pandemia, foi totalmente ultrapassado nos primeiros cinco meses do Consórcio NC-CFB. Isso levou a que a NC tenha ficado impossibilitada de continuar a cumprir atempadamente com os compromissos assumidos, nomeadamente, a transferência para o CFB dos montantes relativos ao pagamento das compensações retributivas (Fevereiro e Março de 2021) dos trabalhadores da Sala de Jogo, embora tenha cumprido com todas as responsabilidades inerentes às situações contributivas com a Autoridade Tributária e com a Segurança Social.Inesperadamente, e em pleno período de amplas restrições de horários de funcionamento das Salas de Jogo do Bingo, verificou-se, em 10 de Dezembro de 2020, o colapso de partes do tecto da Sala, na sequência da infiltração da água da chuva e de impedimento ao seu normal escoamento. Esta situação obrigou ao imediato encerramento da Sala, pois não estavam reunidas as mínimas condições para a mesma funcionar, situação aliás confirmada por novos colapsos, verificados nas semanas seguintes, de outras partes do tecto e de equipamentos de iluminação e informação de jogo.Obviamente, face ao impedimento de funcionamento da Sala, por razões que se prendem com problemas estruturais da responsabilidade da Senhoria/do Condomínio, a NC suspendeu a transferência de verbas para o pagamento de rendas a partir da data do colapso e solicitou ao CFB, na qualidade de Inquilino, que diligenciasse junto da Senhoria, para que as obras de reparação, após devida auditoria técnica às causas do colapso e aos danos causados, fossem de imediato iniciadas e realizadas antes da estimada data de reabertura da Sala.Ora, ao invés do que seria esperado, o exercício contínuo pelo CFB, de pressão e exigência (por via legal, se necessária) perante a Senhoria, da imperiosa necessidade de realização das obras, passados que foram cerca de 4 meses, foi a NC confrontada com a indicação que esta não faria as obras e com a sugestão da realização e pagamento pela NC das mesmas, para eventual posterior acerto de contas.Face à recusa da NC e consequente insistência para que fosse a Senhoria a fazê-las, veio posteriormente o CFB colocar a hipótese de realizar as obras em causa, sob sua responsabilidade, o que obviamente não é aceitável, tanto do ponto de vista financeiro, como de assumpção futura de responsabilidades de boa execução e segurança.Acresce que, não pode a NC deixar de ter em conta que o CFB é Inquilino desta Sala há mais de 30 anos, bem sabendo o estado em que a mesma se encontrava, sem que disso tivesse dado conhecimento à NC e sem que isso tivesse influído na negociação da renda com a Senhoria.É neste contexto que a NC:* Exaurida financeiramente pelos dispêndios que já teve de garantir e que não estavam previstos no Plano de Negócios que elaborou para sustentar a decisão de se apresentar ao Concurso para a Concessão do Bingo "Os Belenenses", dispêndios esses que só foram possíveis de realizar graças à prestação de suprimentos pelos Sócios à empresa, agora financeiramente incapacitados de o continuar a fazer;* Confrontada com a forte possibilidade de, após a reabertura das Salas, o CFB continuar a estar impossibilitado de vir a beneficiar dos apoios à Retoma Progressiva da Actividade, para já previstos serem concedidos até Setembro de 2021, tal obrigando a um esforço financeiro adicional pela NC, manifestamente incomportável, à luz das reduzidas receitas que serão expectáveis, ainda por um largo período;* Impossibilitada de ter acesso e poder contar com uma Sala de Jogo habilitada a funcionar normalmente, com as necessárias obras feitas e tecnicamente auditadas e com as condições normais de segurança para os utentes (clientes e trabalhadores) durante o seu funcionamento, na perspectiva de uma próxima reabertura das Salas, o que fará com que os seus potenciais jogadores de Bingo venham a ser aliciados para jogar nas Salas concorrentes;* Desiludida com a dificuldade de alinhamento de objectivos e práticas e consequente agravamento do relacionamento com o parceiro de Consórcio, CFBdecidiu exonerar-se da sua condição de membro do Consórcio Externo, constituído para a exploração da Concessão de Jogo do Bingo na Sala "Os Belenenses", em parceria com o Clube de Futebol "Os Belenenses", tendo tal já comunicado à Secretaria de Estado do Turismo e aos serviços do TP-SRIJ.É pois com profunda consternação que V/ comunicamos esta decisão, cientes das dificuldades acrescidas que a mesma poderá trazer a todos vós, mas, certos de que tudo fizemos para o evitar (nomeadamente à custa do investimento dos sócios da NC) mas, o CFB não conseguiu cumprir as garantias dadas e que foram determinantes para a decisão de celebração do contrato de Concessão de Jogo da Sala de Bingo "Os Belenenses".Aproveitamos para agradecer toda a V/ disponibilidade e empenho, ao longo destes difíceis meses, sendo óbvio o cuidado e interesse demonstrados em relação a esta Sala de Jogo, bem como, a forma como trataram com a NC, todos os assuntos relacionados com o seu funcionamento.Desejamos a todos as maiores felicidades, profissionais e pessoais e que, apesar de todas estas dificuldades, consigam ultrapassar esta fase menos boa.