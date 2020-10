Transportes públicos sem aumento de preço em 2021

A Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT) anunciou esta sexta-feira que a taxa de atualização tarifária para o transporte coletivo de passageiros não vai sofrer alterações a 1 de janeiro de 2021.





Em comunicado, o regulador do setor dos transportes recorda que a atualização tarifária regular tem como valor máximo a taxa de variação média do Índice de Preços no Consumidor, exceto habitação, nos 12 meses que decorrem entre outubro do 2019 e setembro de 2020, ou zero quando esta taxa for negativa. Nos termos dos dados publicitados esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística será de 0%.





Em 2020, a AMT determinou um aumento de 0,38% dos preços dos transportes públicos de passageiros, depois de em 2019 a atualização das tarifas ter sido de 1,14%. Em 2018, o Governo determinou que nenhum aumento de título de transporte poderia ser superior a 2,5%.