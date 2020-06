Três meses depois, a Nissan volta a produzir na fábrica de Sunderland

A unidade de produção da Nissan em Sunderland, no Reino Unido, retomou a produção de automóveis após quase três meses de suspensão. O reinício de produção teve como protagonista um novo Nissan Juke, o primeiro automóvel a sair da linha de montagem.





De acordo com a fabricante japonesa, foram necessárias centenas de horas de preparação para garantir o regresso seguro dos trabalhadores, sendo que todas as operações da unidade fabril foram rigorosamente avaliadas quanto aos riscos, com a revisão de mais de 5.000 processos para garantir uma segurança constante de todos os que ali trabalham.Alan Johnson, vice-presidente de Produção da Nissan no Reino Unido, afirmou: "É ótimo poder ver os automóveis a saírem novamente da linha de produção, incluindo o primeiro deles, um novo Nissan Juke"."Termos conseguido reerguer-nos e voltar a funcionar com a implementação de um conjunto completo de medidas de segurança é um testemunho das capacidades e da dedicação desta equipa", sublinhou Johnson.As medidas de segurança aperfeiçoadas incluem novas separações entre os operadores, tais como painéis, barreiras e divisórias, bem como sistemas de circulação unidirecionais ao longo das instalações. As áreas de descanso foram redesenhadas e as pausas reagendadas para promover o distanciamento social e eliminar pontos de risco. Estão a ser disponibilizados a todos os trabalhadores os EPI de que necessitam para trabalhar em segurança.Com a chegada dos automóveis a clientes em toda a Europa, foram também introduzidas novas medidas de saúde e segurança em toda a rede de concessionários, de acordo também com as recomendações governamentais de cada país. Estas incluem orientação sobre procedimentos de distanciamento social, equipamento de segurança adicional e regulamentação em matéria de higiene.Graças à aplicação destas medidas, a Nissan já abriu totalmente mais de 95% da sua rede de concessionários em toda a Europa.Autor: Aquela Máquina