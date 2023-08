Três mortos e três feridos graves após colisão rodoviária em Proença-a-Nova

Uma colisão entre uma viatura ligeira e um pesado de mercadorias esta madrugada causou três mortos e três feridos graves em Proença-a-Nova, disse à Lusa fonte da proteção civil.

As vítimas têm idades entre os 28 e os 76 anos, acrescentou a mesma fonte do Comando Sub-regional da Beira Baixa da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

O alerta foi dado pelas 03:49 e no local e chegaram a ser mobilizados para o local mais de 40 operacionais, apoiados por quase duas dezenas de viaturas, de acordo com o 'site' da ANEPC.

O acidente aconteceu num cruzamento do Itinerário Complementar 8 (IC 8) na União de Freguesias de Proença-a-Nova e Peral. A circulação rodoviária naquele troço do IC 8 está cortada em ambos os sentidos, de acordo com a mesma fonte do Comando Sub-regional da Beira Baixa da ANEPC.