Triatleta norte-americano luta contra um linfoma pulmonar grave

Há várias semanas internado e em coma induzido nos últimos dias devido a graves problemas respiratórios, o triatleta norte-americano Tommy Rivers foi diagnosticado com um linfoma pulmonar grave. Inicialmente os médicos não sabiam o que estava a originar os sintomas que apresentava, chegou a pensar-se que estaria infetado com covid-19 e fez três testes com resultados negativos, mas a origem da doença foi descoberta e a esposa de Tommy Rivers deu conta da situação através do Instagram.





"Não seria o Rivs se não fosse algo estranho e agressivo. O meu marido foi diagnosticado com um linfoma. O prognóstico para este tipo de cancro é pessimista, mas encontramos um grupo de médicos que gostam do Rivs e entendem a sua força mental e física. Hoje mesmo ele começa a ser tratado com altas doses de quimioterapia, sabendo que durante uma vida inteira de coragem ele trinou o corpo e mente para travar esta batalha", escreveu na sexta-feira Steph River, numa extensa publicação.Tommy Rivers, pai de três crianças, é tratado por muitos seguidores nas redes sociais como Puzey ou Tommy Rivs, ele que é uma figura bastante conhecida entre a comunidade de runners nos Estados Unidos da América, tendo participado em várias maratonas e ultra-maratonas não só nos Estados Unidos como também em Espanha.A família e amigos iniciaram uma campanha de recolha de fundos para ajudar a pagar os custos de internamento que pretendia angariar cerca de 215 mil euros, tendo já superado os 270 mil.