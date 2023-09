Tribunais parados devido a falha no sistema Citius

O sistema Citius, usado nos processos judiciais, está em baixo, esta terça-feira, o que impede os profissionais de justiça dos tribunais de desempenharam as suas funções com normalidade.Ao, o presidente do Sindicato dos Funcionários Judiciais, António Marçal, informa que a falha é "recorrente" e se deve "à inserção de dados dos magistrados", que acontece por esta altura.O "apagão" terá ocorrido durante a noite, mas pela manhã, quando os profissionais tentaram usar o sistema, foi notada a falha. António Marçal defende que isto mostra a "falta de investimento" na justiça.Não há expectativa para a "retoma dos serviços" dos tribunais.Esta não é a primeira vez que tal acontece com a plataforma. Recentemente, em maio , o Citius colapsou e deixou os tribunais "parados".