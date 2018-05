O Ministério Público propôs, no Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa, uma acção administrativa com a qual pretende obter uma declaração de nulidade do acto de licenciamento da polémica obra situada no "gaveto" formado pela Rua do Salitre, Rua Alexandre Herculano e Largo do Rato, em Lisboa. A construção, que anda há anos em processo de licenciamento e tem sido alvo de muita contestação e é já conhecida como "mono do Rato", estava agora a avançar, mas os trabalhos de construção vão ter de ser suspensos, avançou a Procuradoria-Geral da República (PGR) em comunicado.

Recebida a acção, o juiz já ordenou a citação dos requeridos para, querendo, contestarem, e alertou a empresa promotora da obra "para o dever de suspensão imediata dos trabalhos", explica ainda a PGR. Para evitar tentações, foi também notificada às entidades responsáveis "a interdição de fornecimento de energia eléctrica, gás e água à referida obra".

