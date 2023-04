Tribunal obriga empresa a readmitir funcionário que bebia mais de 3 litros de álcool durante funções

De acordo com o The Guardian, há muito que a empresa suspeitava do comportamento do funcionário pelo que, em julho de 2021, decidiu contratar um detetive privado. Durante esse mês o funcionário foi visto, com mais colegas, durante pelo menos três dias a consumir quantidades excessivas de álcool. Num desses momento terão bebido sete litros de cerveja entre o meio-dia e a hora de almoço e, no período da tarde, consumiu mais um litro de cerveja. Uma semana depois foi visto a beber 330ml de cerveja de manhã, três copos de vinho tinto ao almoço e um copo de aguardente.