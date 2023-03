Tribunal Penal Internacional emite mandado de prisão para Vladimir Putin

O Tribunal Penal Internacional (TPI), com sede em Haia, emitiu um mandado de prisão para o presidente da Rússia, Vladimir Putin e para Maria Alekseyevna Lvova-Belova, comissária russa para os direitos das crianças.No entender do TPI, existem "motivos razoáveis" para acreditar que os dois são "responsáveis pelo crime de guerra de deportação ilegal de população de regiões na Ucrânia para a Federação Russa", fazendo referência específica às crianças.Inicialmente, de acordo com a Reuters, os mandados eram para ser secretos mas, mais tarde, o Tribunal de Haia acabou por tornar a informação pública de forma a tentar "contribuir para a prevenção de crimes futuros".Até ao momento, o Kremlin ainda não se pronunciou sobre o assunto em específico, sabendo-se apenas que Moscovo não reconhece a jurisdição do TPI e continua a negar que as suas forças cometeram atrocidades na Ucrânia.