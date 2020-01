Trump acusado de violar a lei por reter a ajuda militar aprovada à Ucrânia

O presidente dos EUA, Donald Trump, foi acusado de violar a lei federal por reter a ajuda militar à Ucrânia aprovada pelo congresso.





plenário da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou esta quarta-feira o envio dos dois artigos do processo de

contra Trump, aprovadas em dezembro. A Ucrânia é peça-chave deste processo, visto que o chefe de estado foi acusado de abuso de poder pressionar a Ucrânia a anunciar uma investigação ao rival do Partido Democrata, Joe Biden . Uma das "armas" usadas para ter sucesso foi a retenção da ajuda militar, como agora revelou o supervisor.

"A execução fiel da lei não permite que o presidente substitua as suas prioridades políticas pelas que foram promulgadas pelo congresso", explicou o órgão responsável pelas auditorias das contas públicas do governo dos EUA, considerando que "a retenção não foi um atraso programático" mas sim uma decisão política do departamento que gere o orçamento governamental.Esta quarta-feire, recorde-se, oimpeachment