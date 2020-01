Trump anuncia assinatura de acordo comercial parcial com a China a 15 de janeiro

Já havia acordo e agora há também data marcada para a formalização do entendimento sino-americano sobre a primeira fase de um acordo comercial entre os Estados Unidos e a China.

Através do Twitter, Donald Trump anunciou esta terça-feira que o acordo preliminar alcançado entre as duas potências económicas com vista à promoção de maior equilíbrio na relação bilateral será firmado no próximo dia 15 de janeiro.

O presidente dos Estados Unidos adiantou ainda que a formalização deste compromisso será feita durante uma cerimónia que terá lugar na Casa Branca.

Uma vez oficializado o entendimento, Trump anunciou também que ele próprio irá a Pequim para dar início à negociação da fase dois de um acordo que EUA e China pretendem mais abrangente, presumivelmente mediante novo encontro com o homólogo chinês, Xi Jinping.

Cerca de um ano e meio depois de a administração americana ter concretizado as ameaças protecionistas feitas por Donald Trump enquanto candidato presidencial e nos primeiros meses como residente na Casa Branca, Washington e Pequim alcançam finalmente um compromisso que permitirá pôr fim, pelo menos no horizonte próximo, à escalada comercial iniciada pelo presidente norte-americano com o objetivo de reduzir o défice comercial nas relações com a China e de apoiar as empresas americanas e promover o emprego na maior economia mundial.

O reforço das tarifas aduaneiras decidido no verão de 2018 por Trump deu início a uma espiral protecionista em que EUA e China foram mutuamente impondo taxas alfandegárias agravadas.

Esta é uma boa notícia para a economia global e os mercados mundiais, afetados ao longo de 2019 pela incerteza inerente aos altos e baixos que marcaram as conversações entre os EUA e a China, assegurando que o novo ano começará com perspetiva de estabilidade na frente comercial.