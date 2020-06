Trump fala em George Floyd ao comentar emprego nos EUA: «É um grande dia para todos»

Donald Trump celebrou os números que indicavam a criação de mais de 2.5 milhões de empregos nos EUA no último mês evocando George Floyd, o afroamericano morto pela polícia a 22 de maio. A sua morte suscitou protestos por todo o país.





"Com sorte, George está a olhar para baixo agora, e a dizer, 'Esta é uma grande coisa que está a acontecer pelo nosso país'", disse Trump, referindo-se aos números do emprego.Joe Biden, que será provavelmente o vencedor da nomeação democrata do concorrente de Trump nas próximas eleições presidenciais, criticou Trump: "Acho que o presidente tentar colocar outras palavras na boca de George Floyd, francamente, penso que é desprezível."Trump previu que a economia norte-americana irá recuperar todos os empregos perdidos devido à pandemia de Covid-19 no próximo ano. "Hoje é provavelmente, se pensarem nisso, o melhor retorno da história norte-americana", afirmou na Casa Branca. "Vamos ficar mais fortes do que éramos quando estávamos em altas."

Segundo Trump, a recuperação pode ser dificultada por impostos mais altos e a implementação de um plano contra a mudança climática que podem ocorrer se os Democratas vencerem a corrida à Casa Branca, em novembro.

Porém, de acordo com a Reuters, muitos economistas avisaram que pode demorar anos até a economia norte-americana recuperar todos os empregos perdidos. O Gabinete Orçamental do Congresso previu em maio que no fim de 2021, menos 10 milhões de pessoas terão emprego comparando com o número registado no início do ano.