Trump reage a ataque: «O Irão parece estar a recuar»

O presidente dos Estados Unidos reagiu esta quarta-feira, 8 de janeiro, aos ataques de mísseis do Irão a bases norte-americanas em território iraquiano. Donald Trump disse que o Irão "parece estar a recuar", assinalando que o país "nunca terá um arma nuclear".





All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning.