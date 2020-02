TVI transmite jogos do Euro'2020 em canal aberto

A Sport TV, detentora dos direitos de transmissão do campeonato europeu de futebol de 2020 (Euro'2020), e a TVI anunciaram esta quarta-feira o fecho de um acordo "para a transmissão em direto e em sinal aberto" da competição.Este acordo vai garantir "que todos os portugueses possam assistir a todos os jogos da Seleção Nacional, atual campeã europeia", referem ambas as empresas, em comunicado.





Com este acordo, a TVI, detida pela Media Capital, empresa que está em processo de ser comprada pela Cofina, "passará a ser o único canal aberto em Portugal, a transmitir em exclusivo aos portugueses a exibição de um total de 22 jogos, um por cada dia da competição, incluindo o jogo de abertura em 12 de junho e a final que está marcada para o dia 12 de julho".Assim, "além de todos os jogos que Portugal irá disputar, a TVI adquiriu à Sport TV mais nove jogos da fase de grupos, quatro jogos dos oitavos de final, dois jogos dos quartos de final e as duas meias-finais, bem como as duas partidas já referidas que abrem e fecham o Campeonato Europeu", lê-se no comunicado.Este acordo "com a TVI salvaguarda de forma inequívoca aquela que foi sempre a primeira prioridade da Sport TV neste processo: garantir o acesso de todos os portugueses à mais aguardada competição europeia de futebol, onde Portugal é detentor do título", afirma o presidente executivo da Sport TV, Nuno Ferreira Pires, citado em comunicado."O Euro 2020 é o momento de viragem da TVI, é um fator de agregação nacional que toca a todos os portugueses", diz, por sua vez, o diretor de programas da TVI, Nuno Santos, apostando por isso em trabalhar um conteúdo "transversal à oferta de programação da TVI, envolvendo todos os rostos e todos os programas".Uma "estratégia integrada permite uma reaproximação da TVI aos públicos e potencia a captação de investimento publicitário", acrescenta Nuno Santos, citado no comunicado.A Sport TV "manterá a totalidade da transmissão dos 51 jogos do Euro 2020".Em 28 de novembro último, o presidente da RTP tinha dito à Lusa que esperava que fosse possível "encontrar uma plataforma de entendimento" que permitisse à operadora de serviço público transmitir os jogos do Euro2020.