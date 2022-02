Ucrânia: Intensidade de combates diminui em Kiev e aumenta em Kharkiv

A intensidade dos combates em Kiev diminuiu na última noite relativamente à anterior, mas aumentou na segunda cidade ucraniana, Kharkiv, segundo uma avaliação divulgada este domingo pelo Ministério da Defesa britânico na rede social Twitter.

O Ministério da Defesa do Reino Unido tem vindo a publicar atualizações de informação desde o início da invasão da Ucrânia pela Rússia, na quinta-feira.

"As forças ucranianas enfrentaram restos de forças irregulares russas dentro da cidade de Kiev pela segunda noite consecutiva, os combates têm sido de menor intensidade do que na noite anterior", disse o Ministério da Defesa britânico, citado pela agência norte-americana AP.

Segundo a mesma avaliação, "trocas intensas de artilharia de foguetes durante a noite foram seguidas por fortes combates entre forças russas e ucranianas em Kharkiv".

No quarto dia da guerra na Ucrânia, as autoridades ucranianas deram conta de combates de rua na antiga capital Kharkiv, situada no norte do país, a cerca de 20 quilómetros da fronteira com a Rússia.

"Os veículos inimigos estão a circular pela cidade", informaram as autoridades ucranianas.

Vídeos divulgados nos meios de comunicação social e redes sociais ucranianas mostraram veículos russos a atravessar Kharkiv e tropas russas a percorrer a cidade em pequenos grupos.

Um vídeo mostrou soldados ucranianos a inspecionar veículos utilitários ligeiros russos danificados por bombardeamentos e abandonados pelas tropas russas numa rua.

O Ministério da Defesa britânico disse também que "após "terem encontrado uma forte resistência em Chernihiv", uma cidade no norte da Ucrânia, "as forças russas estão a contornar a área para darem prioridade ao cerco e isolamento de Kiev".

O ministério acrescentou que as forças russas "continuam a avançar para a Ucrânia a partir de múltiplos eixos", mas estão a encontrar uma "forte resistência por parte das forças armadas ucranianas".

As autoridades ucranianas disseram que o ataque russo provocou cerca de 200 mortos, incluindo civis, desde que o início da invasão.

A Rússia não divulgou dados sobre as suas baixas.

O ataque russo também já provocou cerca de 368.000 refugiados que fugiram dos combates para os países vizinhos, disse a ONU.

Este número "baseia-se nos dados fornecidos pelas autoridades nacionais", disse o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) na rede social Twitter.

Trata-se da segunda invasão da Ucrânia pela Rússia desde a declaração de independência do país em 1991, na sequência do colapso da União Soviética.

Em 2014, a Rússia invadiu e anexou a península da Crimeia, no sudeste da Ucrânia, depois de um movimento de contestação popular a favor da integração na União Europeia (UE).

Na mesma altura, separatistas pró-russos com apoio de Moscovo iniciaram uma guerra na região do Donbass, no leste da Ucrânia, que tinha provocado mais de 14.000 mortos e 1,5 milhões de deslocados até à invasão atual.

O ataque russo foi condenado pela generalidade da comunidade internacional, mas a Rússia usou o seu poder de veto no Conselho de Segurança da ONU, na sexta-feira, para impedir a aprovação de uma resolução que condenava a sua ação.

Vários países e a UE impuseram sanções económicas a interesses e individualidade russas, incluindo o Presidente Vladimir Putin e o seu chefe da diplomacia, Sergei Lavrov.